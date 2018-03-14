بوتين يهنئ ميركل بإعادة انتخابها مستشارة لألمانيا

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنجيلا ميركل بإعادة انتخابها كمستشارة اتحادية لفترة ولاية رابعة.

وأعلن الكرملين اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو أن بوتين يأمل في تعاون جيد بين كلا البلدين.

وأعرب بوتين في خطاب عن أمنياته بالصحة والرخاء والنجاح لميركل والحكومة الاتحادية بأكملها.

وأكد الكرملين أيضا أنه يتعين على موسكو وبرلين التعاون بشكل بناء في القضايا الدولية الحالية، وذلك بدون ذكر النزاع في شرق أوكرانيا بشكل مباشر.

يشار إلى أن ألمانيا تقوم بدور مهم كوسيط في تنفيذ خطة مينسك للسلام في منطقة شرق أوكرانيا التي تشهد نزاعات منذ أعوام بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.