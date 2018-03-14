مدرب بايرن يشير لإمكانية عودة مانويل نيوير الشهر المقبل

أعلن يوب هاينكس، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء أن حارس المرمى المخضرم مانويل نيوير ربما يعود للفريق الشهر المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه تعافيه من إصابته بكسر في قدمه.

وقال هاينكس، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تأهل فريقه لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه بشكتاش التركي في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية "الاحتمالات إيجابية والبوادر تبدو جيدة".

ولاقت تلك الأنباء ترحيبا من يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، الذي جاء لمدينة اسطنبول التركية لمشاهدة فوز بايرن على منافسه التركي 8 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أكد هاينكس أن نيوير لا يتعرض لأي ضغوط من أجل العودة، مشيرا إلى أن موعد عودته سيتم بالتشاور مع الطاقم الطبي للنادي.

يقضي نيوير، الذي لم يخض أي مباراة مع بايرن منذ 16سبتمبر الماضي، وكذلك مع المنتخب الألماني منذ 11 أكتوبر عام 2016، فترة نقاهة للتعافي من كسر ثالث أصاب قدمه.

أصيب الحارس بشرخ في قدمه اليسرى في مارس من العام الماضي للمرة الأولى، قبل أن يتعرض لكسرين آخرين، كانت الأولى أثناء مشاركته في دور الثمانية لدوري الأبطال الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني في الشهر التالي، وخضع لجراحة في سبتمبر الماضي بعدما تجددت الإصابة خلال تدريبات الفريق البافاري.

من المقرر أن يتم الإعلان في 14مايو القادم عن القائمة المبدئية لمنتخب ألمانيا، المكونة من 30 لاعبا، التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، التي ستنطلق في 14 يونيو المقبل.