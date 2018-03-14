محافظ جنوب سيناء: جاري إنشاء 7 تجمعات تنموية بتكلفة 56 مليون دولار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت إقامة عدد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي ودفع عجلة الإنتاج؛ لارتفاع مستوى معيشة المواطنين مع زيادة الدخل القومي للدولة.

وأكد المحافظ عبر تصريحات صحفيه اليوم الأربعاء، أنه جاري العمل بمشروع تجمعات الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 25%، موضحًا أن المشروع ضم 7 تجمعات تنموية بقيمة تقديرية 56 مليون دولار وهم تجمع برقة وتجمع الشيخ عطية بوادي وتير وتجمع الطيبة ووادي أبو جعدة والنهايات بمدينة رأس سدر وتجمع أسلا وعريق بمدينة الطور وتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، ويتراوح حجم التجمع الواحد من 16 إلى 20 منزلًا بدويا ومدرسة شاملة، وإقامة طريق رئيسي داخل التجمع ووحدة صحية وساحة رياضية ومسجد ومجمع تجاري بجانب توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وقدم المحافظ الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز لدعمة المستمر لمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه جاري العمل لإنشاء جامعة الملك سلمان على مساحة 300 فدان بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بتكلفة تتعدى 300 مليون دولار، ومن المقرر افتتاح بعض الكليات بها خلال العام الدراسي المقبل.