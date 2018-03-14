وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: إقالة «تيلرسون» لن تؤثر على التنسيق بين سول وواشنطن

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الأربعاء، إن إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ، لن تؤثر على التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في السياسات المعنية بكوريا الشمالية، طبقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

ووصفت «كانج»، إقالة الوزير «تيلرسون» بأنها تغيير مفاجئ، غير أن البلدين يحافظان على نظام التحالف، وتعتقد بأنه يمكن للطرفين الاستمرار في فعل ذلك مع الوزير المعين مايك بومبيو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر على موقع «تويتر» أمس الثلاثاء، «بالتوقيت الأمريكي»، أنه أقال وزير الخارجية «تيلرسون» وعين مدير المخابرات المركزية «سي. آي. إيه» مايك بومبيو وزيرا جديدًا.

وحول خطتها المزمعة لزيارة الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري، قالت الوزيرة إنه من الضروري معرفة الموقف الأمريكي بعد هذا التغيير.

وكان من المقرر، أن تجتمع «كانج» مع «تيلرسون» في 16 مارس الحالي في واشنطن.