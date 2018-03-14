«الغزولي»: «المصريين الأحرار» ينسق مع الجاليات المصرية بالخارج للرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية

أكد إسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ومستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، أن الحزب وضع خطة متكاملة للرد على الادعاءات الغربية وتقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية المغلوطة بشأن الأوضاع في مصر.

وأضاف «الغزولي»، أن الحزب سينسق مع الجاليات المصرية في الخارج للرد على الأكاذيب التي يروجها أعضاء «الجماعة الإرهابية» والمنظمات المشبوهة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس الجاري، مشيرا إلى أن وفدا من الحزب سيسافر للخارج لمتابعة التجهيز للانتخابات.

وأشار مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إلى وجود تنسيق مع الحملة الرئاسية، بشأن الانتخابات في الخارج نظرا لأهميتها الشديدة في توضيح صورة مصر أمام العالم، لافتا إلى المحاولات المستميتة من الجماعة الإرهابية وقوى الشر الداعمة لها لترويج عدة تقارير مشبوهة ضد مصر بهدف إثارة البلبلة وتشويه الحقائق بشأن الانتخابات الرئاسية.