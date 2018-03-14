إيقاف نجم الهلال السعودي 4 مباريات وتغريمه بسبب إهانة الحكام

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرارها بشأن إيقاف سلمان الفرج نجم فريق الهلال لأربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال سعودي (نحو 11 ألف دولار أمريكي) ،بعد إدانته بتوجيه ألفاظ بذيئة ومهينة إلى حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق بالدوري السعودي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أن عقوبة الإيقاف تسري على اللاعب في المباريات الأربع المقبلة للهلال، فيما سيكون اللاعب مطالبا بسداد الغرامة المالية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ توقيع العقوبة، كما يستطيع اللاعب الاستئناف ضد العقوبة طبقا للائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة.

وكان الفرج وجه ،وفقا للواقعة المرئية التي أظهرها الناقل الرسمي للمباراة ، ألفاظ بذيئة ومهينة إلى حكم المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.