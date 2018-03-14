كوبر يوافق على طلب اتحاد الكرة

رحب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بتجديد تعاقده مع الفراعنة والمحدد نهايته بعد الإنتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان تولي كوبر مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول خلفاً لشوقي غريب في الثاني من شهر مارس عام 2015 براتب يصل إلي 50 الف دولار شهرياً ، واستطاع مدرب أنتر ميلان السابق في قيادة الفراعنة للوصول إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 ووصل لنهائي البطولة القارية.

كما نجح كوبر في قيادة المنتخب للتأهل إلي نهائيات كأس العالم القادمة في روسيا بعد غياب دام لـ28 عاماً، وهو ما جعل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة يقرر رفع راتبه ليتقاضي 90 الف دولار شهريا.

ومن المقرر أن يعقد هيكتور كوبر جلسة خاصة مع هاني أبوريدة لتجديد تعاقده مع الفراعنة ، وذلك بعد عودة بعثة المنتخب من معسكر سويسرا والذي سيبدأ يوم 20 من الشهر الجاري ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان يومي 23 و 27.

جدير بالذكر أن هاني أبوريدة كان أكد أمس الثلاثاء أنه وافق على طلب كوبر باستقدام مدرب جديد فى الجهاز المعاون له بالمنتخب الوطنى.