«حقوق إنسان النواب»: معظم «الاختفاء القسري» إما هروب من المنزل أو هجرة غير شرعية

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن معظم تقارير الاختفاء القسري في مصر غير مرفقة ببيانات الحالات الخاصة بها وتشخيصها أو حتى توضيح لأسمائها.

وأضافت «عازر»، خلال لقائها ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن معظم حالات الاختفاء القسري التي تصل للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إما هروب من المنزل أو هجرة غير شرعية.

وأوضحت أن هناك لجنة للرد على كل التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن المزاعم التي أدرجت لدى منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن تم الرد على جميعها.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بنادي المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس الثلاثاء، ناقش خلاله التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.