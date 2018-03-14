قال المطرب الأردني، عمر عبد اللات، الذي أهدى أغنية «يُحكى أن» تقديرًا لبطولات الجيش في مكافحة الإرهاب، إن مصر أكبر من كل وصف وأعظم من أي كلمات، موضحًا أن هذا الإهداء نابع من قلبه.

وأضاف «عبد اللات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أنه لم يقدم شيئًا لمصر مقابل ما قدمته للوطن العربي، مشيدًا بروح المصريين وعزيمتهم التي لا تلين، حسب تعبيره.

وتابع: «مصر سيدة الحضارات وهي الشقيقة الكبرى لكل البلاد العربية، وقدمت دورًا كبيرًا للوطن العربي، إضافة إلى جيشها الذي ساهم في الحفاظ على البيت العربي، وهو خير أجناد الأرض، اليقين قوتهم والصبر زادهم».

وأوضح أن من واجبه الغناء لمصر وجيشها لأن الأخير يحمي الوطن العربي من الإرهاب، وليس مصر فقط، متابعًا: «يستحق أن أرفع له القبعة، والأغنية هدية بسيطة ومتواضعة أتمنى أن يقبلها الشعب المصري، وفكرتها جاءت من دافع حبنا لمصر وجيشها».

يذكر أن «عبد اللات»، طرح أغنية «يُحكى أنّ» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، إهداء للجيش المصري، وهي من كلمات مهدي الشيخ، ألحان عمر العبد اللات، توزيع الموسيقى محمد القيسي، إخراج جابر القيسي وإنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج الفني.