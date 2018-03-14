«أبو سعدة»: قطر تسعى إلى هدم الدولة المصرية

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قطر تسعى إلى هدم الدولة المصرية، وموقفها يتناقض مع القانون الدولي، موضحًا أنها تقول إنها تكافح الإرهاب، ولكنها في الحقيقة تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح.

وأضاف «أبو سعدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الأربعاء، أن النظام القطري يقدم كافة سبل الدعم لكل التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الدوحة متورطة في ألف و286 حادثًا إرهابيًا بمصر على مدار الأربعة أعوام الماضية.

وأشار إلى أنه قد قدم خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي تم تنظيمه اليوم، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في نادي الصحافة السويسري بجنيف، تحت عنوان «قطر والإرهاب»، تقريرًا بالأرقام وأسماء ضحايا الإرهاب في مصر.