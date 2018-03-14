بايرن يكرر فوزه على بشكتاش ويتأهل لربع نهائي الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على بشكتاش التركي بثلاثة لهدف ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة والتي أقُيمت على ملعب "فودافون أرينا".

وسجل تياجو ألكانتارا الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول، وأحرز جوكهان جونول مدافع بشكتاش الهدف الثاني لميونيخ في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 أحرز فاجنر لوف هدف الفريق التركي الوحيد مستغلا خطأ دفاعيا، فيما اختتم ساندرو فانجر أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 84 من أحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز البايرن على بشكتاش بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدف بمجموع المبارتين.

وفاز بايرن ميونيخ على بشكتاش في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة والتي أقُيمت على ملعب "أليانز أرينا".