نظمت مجموعة الشباب بحملة «كلنا معاك من أجل مصر» ندوة بعنوان «هي حياة وطن» بقاعة النادي الاجتماعي بالاستاد، لشرح أهمية دور الفتاة والمرأة على مر التاريخ، من خلال عرض مواد فيلمية عن دور المرأة الوطني ونماذج للمرأة الناجحة على مر التاريخ.

وتضمن الحدث كلمة للدكتورة نسرين عمر أمين المرأة بالحملة، عن إرادة المرأة المصرية وإنجازات الدولة في المجال الصحي بطريقة سلسة، كما قامت فتيات الحملة بعمل نموذج محاكاة للشارع المصري حيث مثلت فتاتين التأييد وفتاتين المعارضة.

وأكد شريف مسئول ملف الشباب بالحملة أن هذا النموذج الأول من نوعه في فعاليات الحملة، كما قامت فتيات الحمله وأمين مساعد المرأة نور آدم بإلقاء بيان سيدات الحملة.

وحضر الحدث لفيف من قيادات الحملة وبعض القيادات النسائية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء من المجلس القومي للمرأة، وأكد أمين عام الحملة المحاسب طارق عبد الهادي على أهمية دور المرأة في السباق الانتخابي والحراك الوطني.