نواب: «التصالح فى مخالفات البناء» يغطى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية

• كدوانى: القوانين كافية وتطيبقها سيدر أموالا كثيرة للدولة

أعرب عدد من النواب عن أملهم فى صدور قانون التصالح فى مخلفات البناء قريبا والاستفادة من حصيلة الغرامات المقررة فى القانون للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، فى أعقاب تصريح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى إن إنفاق أكثر من تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية والمرافق فى مختلف المحافظات خلال السنوات الأربع الأخيرة.

من ناحيتها وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك سيولة فى التشريعات الرادعة لكل من يتلف المال العام أو المرافق العامة، لكن الأزمة الكبرى تكمن فى عدم تفعيل تلك القوانين، وبالتالى تزيد المخالفات خاصة فى قطاع المحليات.

وأوضحت فى تصريح لـ«الشروق»، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم من خلاله تعويض الموارد المالية المصروفة على البنية التحتية، مضيفة: «الشخص الذى يقوم ببناء عدد طوابق أكثر مما هو محدد له فى التصريح، يستهلك البنية التحتية بشكل كبير ويفسدها، وبالتالى مخالفة التصالح ستعوض هذا الاستهلاك».

وقال النائب منتصر حجاج، إن القوات المسلحة تقوم بجهود لا ينكرها أحد فى تنفيذ المشاريع القومية وتسلمها قبل المواعيد المخصصة لها، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تستهدف إصلاح البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمار الخارجى، ولكن تأتى المخلفات وسوء الاستخدام ليهدد هذه البنية التحتية الجديدة، مضيفا أن تغليظ العقوبة على من يتلف المال العام ليس كافيًا، وإنما هناك جانب ثقافى لدى الشارع يجب العمل على زيادة الوعى خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب يحيى كدوانى، إلى أن ثقافة الشعب تلعب دورًا كبيرًا فى عدم الحفاظ على البنية التحتية، مطالبًا بضرورة الإسراع بإطلاق حملات توعية إعلامية وميدانية لتغيير المفهوم الثقافى وإيقاظ الوعى القومى بأهمية المال العام وتلك المشاريع التى نفذتها القوات المسلحة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد أن هناك جدية حقيقية لدى الدولة فى إتمام المشاريع القومية والبرلمان يراقب جميع خطوات الحكومة المتخذة، وتتابع عملها.

ونوّه إلى أن القوانين الموجودة بها روادع كافية وتطبيقها سيدر أموالا كثيرة للدولة لتعويض آثار إتلاف المال العام، قائلًا «القانون الموجود يلزم كل من يتلف الأموال العامة أن يدفع تعويضًا كافيًا مناسبا لحجم الضرر الذى ألحقه بالمال العام».