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فيديو.. سفير مصر بالكويت: مؤشرات إيجابية لمشاركة «الجالية» بكثافة في انتخابات الرئاسة

معاذ حجازي
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:07 م

قال طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، إن الجالية المصرية في الكويت هي الأكثر مشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثافة.

وأضاف «القوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء، أن السفارة تستعد للانتخابات منذ فترة، موضحًا أن الهدف الرئيسي لها هو تسهيل مشاركة المواطن المصري في الانتخابات بما يضمن مساهمة عدد أكبر من الجالية في العملية التصويتية.

وتابع أن عدد المصريين هناك يتراوح ما بين 600 ألف مصري إلى 650 ألف، معقبًا: «تواصلنا معهم منذ فترة في لقاءات متعددة وسمعنا مقترحاتهم حول كيفية تسهيل العملية الانتخابية عليهم، وبناءً عليه تواصلنا مع السلطات المعنية في القاهرة، التي وفرت دعمًا أكبر من الأفراد المعاونين للسفارة، إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في عملية التصويت».

ولفت إلى توفير السفارة احتياطات كبيرة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت والدعم الفني ومولدات كهربيائة احتياطية تحسبًا لأي طارئ، فضلًا عن التعاون مع الجالية المصرية لتوفير وسائل نقل تقل المواطنين من أماكن التجمع المختلفة في الكويت إلى مقر السفارة.

واستطرد أن السفارة تواصلت مع السلطات الكويتية من أجل تسهيل مشاركة المصريين بتوفير جوازات سفرهم ووجود التأمين اللازم للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى سرعة استجابة السطات الكويتية للسفارة.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.


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