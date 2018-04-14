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رئيس الوزراء يفرض حظر التجول ببعض المناطق في شمال سيناء


نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 3:02 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 3:02 ص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة السابقة من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر".

وتضمن القرار العمل به اعتبارا من الساعة 1 صباح اليوم السبت 14 أبريل، وحتى انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، بعد 3 شهور.


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