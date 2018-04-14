البحرين تعرب عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية الثلاثية في سوريا

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع بسوريا.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا صباح اليوم السبت جاء فيه، «تعرب مملكة البحرين عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية ، والتي استهدفت برنامج الاسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في الجمهورية العربية السورية، وذلك على إثر الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء وأطفال».

وأكدت البحرين أن العملية العسكرية كانت «ضرورية» لحماية المدنيين في الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية».

ودعت المملكة مجلس الأمن الدولي وعن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، مشددة على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ ‍‍سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

كانت كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.