رئيس الوزراء: لجنة عليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، برئاسة رئيس الوزراء.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، تضم اللجنة في عضويتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نائبا لرئيس اللجنة وتحل محله عند غيابه، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظي قنا وسوهاج.

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على برنامج التنمية المشار إليه، وتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذه طبقا لأحكام دليل تشغيل البرنامج.