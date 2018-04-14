السبت 14 أبريل 2018 11:07 ص القاهرة القاهرة 29°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء: لجنة عليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:30 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:30 ص

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، برئاسة رئيس الوزراء.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، تضم اللجنة في عضويتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نائبا لرئيس اللجنة وتحل محله عند غيابه، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظي قنا وسوهاج.

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على برنامج التنمية المشار إليه، وتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذه طبقا لأحكام دليل تشغيل البرنامج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك