قامت جماهير ليفربول بإحياء ذكري كارثة هيلزبرة، وذلك عبر الدخلة التي أعدوها لمباراة الريدز أمام بورنموث، والتي انطلقت منذ قليل ضمن مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وأحيت الجماهير ذكري هيلزبرة، والتي كانت عام 1989 فى مباراة ليفربول و نوتينغهام فورست ضمن الدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي، وتوفي علي إثرها 96 شخصاً، وأصيب ما يقرب من 770 شخصاً، ومنهم من توفي علي أرض ملعب "الأنفيلد"آن ذاك.

ويقود صلاح هجوم الليفر الذي يدخل اللقاء وبحوزته 64 نقطة يحتل بها المركز الـ3، بينما يحتل بورنموث المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.