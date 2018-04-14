وزير التموين لـ«الشروق»: خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات لمنع التكدس

-بدء توريد القمح من «المزارعين».. و«التموين»: بعض المحافظات سلمت المحصول مبكرا

-رمضان لـ«الفلاحين»: «أهلا وسهلا بالبدرى والمتأخر».. ونستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى.. والمزارع سيتسلم المقابل المادى خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. ومصدر: تحديد سعر الإردب جاء بعد دراسة متأنية.. والشون جاهزة لاستقبال المحصول.. ومزارعو القرى البعيدة بالوادى الجديد يطالبون بتوفير عدد من المخازن والمندوبيات الإضافية

قال وزير التموين على المصيلحى، إنه عرض على الجهات المسوقة للقمح وهى البنك الزراعى، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والشركة العامة للصوامع، دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، خلال اجتماع عقده أخيرا بمقر ديوان الوزارة.

وأضاف المصيلحى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن لجان الفرز متواجدة بكل نقاط التجميع ومستعدة جيدا لاستقبال القمح، والتى تتشكل من أعضاء بوزارتى التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى الجهة المسوقة بحسب كل نقطة تجميع.

وأكد وزير التموين، أن الأقماح سيتم تخزينها فى الصوامح والهناجر والبناكر ولن يتم تخزينها فى شون ترابية مطلقا، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.

ويبدأ موسم توريد القمح المحلى للعام الحالى، غدا، بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23، وسعر 570 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، حيث تستهدف الحكومة توريد 4 ملايين طن قمح من الفلاحين.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن هناك عددا من المزارعين فى بعض المحافظات بدأوا مبكرا فى توريد القمح للجهات المسوقة تحسبا لظروف الطقس، خاصة فى محافظات الجنوب، مشيرا إلى أن الجهات المسوقة ملتزمة بالأسعار التى حددها مجلس الوزراء فى أى وقت، مرحبا بتوريد القمح من الفلاحين قائلا: «أهلا وسهلا بالبدرى والمتأخر».

وأكد متحدث وزارة التموين، أن نقاط التجميع التى ستستقبل القمح من والمزارعين منتشرة فى كل منطقة بها نقطة إنتاج لتسهيل تسليم المحصول إلى الجهات المسوقة التابعة للحكومة، مضيفا أن عملية منح المزارعين قيمة أجرة النقل ستكون بحسب رؤية الجهات المسوقة بشكل فردى.

وقال مصدر بوزارة التموين، إن تحديد سعر إردب القمح الدرجة الأولى 600 جنيه، جاء بعد دراسة متأنية لمتوسط سعر استيراد القمح خلال الثلاثة شهور الماضية، مضيفا أن الموسم الماضى حددت الوزارة 575 جنيها سعر الإردب، وبعد دراسة تكاليف انتاج المزارعين للقمح اتضح للوزارة أن الزيادة سجلت نحو 20 جنيها على الإردب الواحد.

وأكد المصدر، جاهزية الشون لاستقبال كميات القمح من المزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت جيدا وجهزت مناطق تجميع القمح بعدد كبير من المحافظات، لافتا إلى أن سعر توريد القمح المحلى من المزارعين، والذى حددته الحكومة «عادل»، ويراعى الأسعار العالمية للمحصول، مع تحقيق هامش ربح للفلاحين.

وفى الوادى الجديد، واصل المزارعون حصاد محصول القمح، تمهيدا لبدء عملية التوريد، فى ظل أن المحافظة بها نحو 187 ألف فدان قمح هذا الموسم.

وطالب مزارعو القرى المتباعدة بمركز باريس والفرافرة بضرورة توفير عدد من المخازن والمندوبيات الإضافية بالقرى المختلفة بدلا من قطع المسافات الطويلة لتوريد القمح وحتى لا تتكرر مشكلة كل موسم وتراكم كميات القمح بالقرى جراء عدم القدرة على نقلها وبالأخص بقرى مركز الفرافرة وباريس أصحاب الإنتاجية المرتفعة من القمح.

وقال سعيد هريدى مدير عام البنك الزراعى بالوادى الجديد، لـ«الشروق»، اليوم، إن أفرع البنك بالمحافظة استعدت لبدء استلام محصول القمح من المزراعين بدء من اليوم، بعدما تم رفع كفاءة الهناجر والشون بمركزى الخارجة والداخلة، ومراكز التجميع بالقرى، مضيفا أنه تم توفير الأجولة الفارغة وتبخيرها ضد الحشرات.