تسلمت صوامع محافظة أسوان، اليوم السبت، 1511 طن قمح من المزارع، فقد تابع مجدي حجازي، محافظ أسوان، توريد محصول القمح لموسم 2018 على مستوى المحافظة، بمرافقة المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان.

وأكد المحافظ، أن أسوان هي من أولى المحافظات التي بدأت في جني وتوريد حصاد القمح، فقد وصلت بشائر الموسم الحالي من المزارع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي بجودة عالية.

وأكد المحافظ، أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم، وجاري استلام باقي المحصول المنزرع بزمام المحافظة حتى منتصف يونيو المقبل، وخاصة بزمام مشروعي وادي النقرة وتوشكى.

ومن جانبه، أوضح حسام العربي، أن محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته لمديرية التموين والجهات الأخرى بتسهيل كافة الإجراءات في أثناء الاستلام لتفادي أية عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع المخصصة لها، بجانب المتابعة اليومية لاستقبال حصاد القمح للعام الحالي أولًا بأول والذي بدأ مبكرًا نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أنه تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، يتم التسليم طبقًا لضوابط محددة من أهمها الخاصة بالجهات التسويقية وأماكن التخزين ودورة تداول واستلام الأقماح، بجانب دورة نقل القمح من مراكز التجميع إلى الصوامع والشون.

وذكر «العربي»، أن هناك متابعة من وزارة التموين يوميًا للكميات الواردة من الأقماح لصوامع المحافظة ولا سيما بعد افتتاح رئيس الجمهورية لصومعة القمح الجديدة بالمفالسة بإدفو لزيادة السعة التخزينية للمحافظة بطاقة 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع مطاحن أسوان وكوم أمبو وإدفو.