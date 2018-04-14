وقع النادي الأهلي اليوم السبت عقدًا جديدًا لأكاديمية كرة القدم بالكويت لمدة 3 سنوات وبقيمة تعاقدية بلغت ثلاثة أضعاف القيمة السابقة، في إطار سلسة التطوير التي يسعى إليها النادي الأهلي.

قام بالتوقيع على العقد ممثلا عن النادي الأهلي، محمد مرجان المدير التنفيذي، ومن الجانب الكويتي محمود فؤاد عثمان، مدير مجموعة التميز الكويتية التي تمتلك أكاديمية الأهلي بالكويت والعضو المنتدب للشركة، على أن يبدأ العمل في الأكاديمية اعتبارا من يوم5 سبتمبر القادم.

وشهد توقيع العقود العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، والكابتن علاء عبد الصادق، عضو لجنة الكرة والدكتور سعد شلبي المستشار التسويقي والدكتور عصام سراج مدير التسويق، والمستشار القانوني محمد فتحي، ومن الجانب الكويتي الدكتور مشعل عبدالله المشعان، رئيس مجلس إدارة مجموعة التميز الكويتية المالكة لأكاديمية الأهلي.

وتضمن العقد إلى جانب ارتفاع قيمته المادية إلى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة، إضافة العديد من الخطوط العريضة لتطوير منهج العمل داخل الأكاديمية؛ حتى تحقق أهدافها وتؤتي ثمارها بما يعود بالنفع على الجانبين الأهلي والكويتي.

وتم الاتفاق على منح أبناء الأهلي الأولوية في العمل كمدربين للأكاديمية مع إقامة زيارات دورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى الأكاديمية كمثل يُحتذي به ولإعلاء قيم ومبادئ الأهلي وغرسها في عقول لاعبي أكاديمية الأهلي بالكويت.

ومن جانبه أبدى الدكتور مشعل المشعان سعادته بتوقيع العقد، مؤكدا أن التعاون مع النادي الأهلي العريق وصاحب المدرسة الرياضية والاجتماعية والتربوية الأولى في الوطن العربي سيعود بالنفع على الرياضة في دولة الكويت، من خلال اكتساب المزيد من الخبرات التي يتميز بها الأهلي على المستويين الإداري والرياضي، مضيفا أن مدة العقد تمتد3 سنوت؛ حتى يمكن أن تؤتي التجربة ثمارها على المستويين.