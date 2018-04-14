بابا الفاتيكان يلتقي ضحايا الاعتداء الجنسي من التشيليين نهاية أبريل

يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لقاء ثلاثة من ضحايا الاعتداء الجنسي من تشيلي نهاية أبريل في الفاتيكان.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء في دار الضيافة الخاص بالفاتيكان حيث يعيش البابا، حسبما قالت متحدثة باسم الحبر الأعظم اليوم السبت، مؤكدة التقارير الإعلامية.

وناشد بابا الفاتيكان التسامح معه فيما يتعلق بطريقة تعامله مع قضايا الاعتداء الجنسي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في خطاب نشر يوم الأربعاء.

وقال البابا في رسالة أعلنها مؤتمر الأساقفة بتشيلي إن الشهادات التي جمعها أحد محققي الفاتيكان في فبراير تحدثت "دون إضافات أو محليات، عن الكثير من الأرواح المعذبة وأعترف أن هذه آلمني وجعلني أشعر بالخزي".

وواجه فرنسيس انتقادات خلال زيارة إلى تشيلي في يناير للدفاع عن الأسقف خوان باروس الذي يشتبه في أنه تستر على اعتداء جنسي من قبل قسيس آخر، يدعى فيرناندو كاراديما. ووجد الفاتيكان كاراديما مذنبا في عام 2011 بالتحرش بالأطفال.

ودعا فرنسيس أساقفة تشيلي للقدوم لروما لمناقشة نتائج المحقق المطران شارلز سيكلونا من مالطا وهو خبير بالفاتيكان بشأن حالات الاعتداء الجنسي التي يرتكبها القساوسة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأنه من المقرر عقد هذا الاجتماع الشهر المقبل .