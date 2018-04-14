تيريزا ماي: لا نريد تغيير النظام في سوريا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه لا يوجد "بديل عملي لاستخدام القوة" لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية، وذلك أثناء إعلانها أن بريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ ضربات.

وقالت ماي: "هذا لا يتعلق بالتدخل في حرب أهلية. الأمر لا يتعلق بتغيير النظام"، واصفة الرد العسكري بأنه "ضربة محدودة وموجهة".

وأكدت أن الضربة سترسل "إشارة واضحة إلى أي شخص آخر يعتقد أن باستطاعته استخدام الأسلحة الكيماوية مع الإفلات من العقاب".

وأضافت ماي "لا يمكننا السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية لتصبح أمرا عاديا - داخل سوريا أو في شوارع المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر في عالمنا".