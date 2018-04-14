الجيش السوري يتوعد بسحق ما تبقى من «مجاميع إرهابية مسلحة»

أقر الجيش السوري بتعرض عدد من مواقعه لهجوم صاروخي فجر اليوم السبت، نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ووصف الجيش السوري، في بيان أصدره صباح اليوم، الهجوم بأنه «عدوانٌ غادر نفذته في الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبر إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها».

وأضاف بيان الجيش السوري، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت «بكفاءة عالية» للصواريخ وأسقطت معظمها في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة، الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية واقتصرت الأضرار على الماديات بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين».

وتوعد الجيش السوري بأن الهجوم لن يثنيه مع حلفائه من الاستمرار في سحق ما تبقى من «مجاميع إرهابية مسلحة» على امتداد الجغرافية السورية وسيزيده «تصميما على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين».