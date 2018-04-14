وصف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي، الهجوم الذي شن على سوريا فجر اليوم بالجريمة، معتبرا أن الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة في سوريا.

وقال «خامنئي»، خلال استقباله صباح الیوم السبت، كبار المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية في طهران بمناسبة المبعث النبوي الشريف: «إنّني أعلن بصراحة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس جمهورية فرنسا ورئيسة وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة، لن يحقّقوا أيّ مكسب، كما أنّهم تواجدوا خلال الأعوام الماضية في العراق وسوريا وأفغانستان وارتكبوا هذا النوع من الجرائم ولم يحقّقوا أيّة مكاسب»، بحسب وكالة أنباء «فارس».

وكانت إيران قد أدانت اليوم السبت الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا، قائلة إنها انتهاك واضح للقوانين الدولية وسلامة أراضي سورية.