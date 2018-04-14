-البطاطس 2 جنيه والخيار 4 والبصل 2.5 والموز 5.. و«الخضر والفاكهة»: ارتفاع درجات الحرارة يساهم فى توافر المنتج بالأسواق

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال الفترة الحالية، وانخفضت أسعار البطاطس والخيار والباذنجان جراء توافرها بالأسواق وعدم تأثرها بتقلبات الجو فى الفترة الأخيرة، فيما ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والفلفل الأخضر والفراولة، والذى أرجعه الباعة إلى الفاصل بين العروتين الشتوية والصيفية، والذى أدى إلى قلة المعروض بالأسواق.

ورصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية ببعض أسواق بيع الخضر والفاكهة، بمحافظتى القاهرة والجيزة، انخفاض بعض الخضر والفاكهة، ليسجل كيلو البطاطس 2 جنيه والخيار 4 جنيهات والباذنجان 3.5 والبصل 2.5 جنيه، بينما سجل كيلو الموز 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات خلال الشهر الماضى.

فيما ارتفع البعض منها ليسجل كيلو الطماطم 7 جنيهات والفاصوليا ما بين 18 و20 جنيها، والملوخية 12 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات والجوافة 7 جنيهات.

من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية حاتم نجيب، إن تقلبات الجو لم تؤثر إلا على أصناف محددة كالفاصوليا والفراولة والطماطم، وكذلك ارتفاع التصدير نتيجة الاتجاه للزراعة التعاقدية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأضاف نجيب، أن هذا الارتفاع لا يدوم طويلا خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر خلال الشهر المقبل، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على زيادة الإنتاجية مما يؤدى لتوافر المنتج بالأسواق، من المتوقع انخفاضا كبيرا خلال شهر رمضان فى الأسعار، بالتزامن مع جنى العروة الصيفية سواء خضروات أو فاكهة.

وقالت سعدية عبده، بائعة خضار وفاكهة، بمنطقة حلوان، إن هناك انخفاضا فى بعض أسعار الخضر والفاكهة وارتفاعا فى البعض الآخر، موضحة أن من بين المنتجات المرتفعة الطماطم والثوم والفاصوليا والفلفل الأخضر.

فى السياق نفسه، طالب مؤمن علوان، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، الحكومة بخفض جميع منتجات الخضر والفاكهة، حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الطماطم تسجل 7 جنيهات على الرغم أنها من السلع الأساسية التى لا غنى عنها لكل أسرة مصرية.