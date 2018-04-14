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يعيش الزمالك حالة من التخبط الفني نتيجة تغير المدربين حيث قام الفارس الأبيض بتغيير الجهاز الفني للفريق 18 مرة خلال أربع سنوات فقط، مما أدي إلي سوء نتائج الفريق وخسارة الدوري و الخروج من الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض "الشروق" في التقرير التالي المدة التي قضاها كل مدير فني مع الفريق منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء.

1- أحمد حسام "ميدو"

أول مدير فني قاد الزمالك في هذه الحقبه كان ميدو حيث تولي تدريب الفريق لمدة 189 يوم قبل أن يقال من منصبه.

2- حسام حسن

قام الفارس الابيض بتعين العميد حسام حسن لخلافة ميدو ولكن سرعان ما تم أقالته من منصبه بعد 63 يوم فقط مع الفريق.

3- باتشيكو

تولى البرتغالي باتشيكو المهمة بعد رحيل العميد ولكنه هرب وترك الفريق بعد أن قاد الفريق لمدة 80 يوم .

4- محمد صلاح

جاء محمد صلاح ليتواي تدريب الزمالك بشكل مؤقت بعد رحيل باتشيكو، وذلك لمدة 41 يوم.

5- فيريرا

جاء برتغالي أخر لتدريب الفريق هو فيريرا صاحب انجاز الثنائيه مع الفريق حاصد البطولات كما تلقبه جماهير الزمالك، الفائز بلقب الدوري والكأس عام 2015 لكنه رحل بعد 283 يوم ليكون الأطول في عهد مرتضى منصور

6- باكيتا

جاء البرازيلي باكيتا لتدريب الفريق ولكنه رحل سريعاً بعد 17 يوم فقط من قيادة الفريق.

7- ميدو

تولي ميدو تدريب الفريق مره أخري ولكن لفترة قصيره هذه المرة، حيث قضي مدة 37 يوم فقط قبل أن يقرر الرحيل بعد الصراع مع الادارة.

8- محمد صلاح

الحل الامثل بالنسبة للإدارة عند تغير المدربين حيث جاء للمره الثانية بشكل مؤقت ليقضي مدة 21 يوم فقط قبل أن يرحل من جديد.

10- ماكليش

الأسكتلندي ماكليش هو المدرب الجديد للفريق هذه المرة،ولكن رحل سريعاً هو الأخر حيث قضي 62 يوم قبل أن يقال من منصبه.

11- محمد حلمي

جاء هذه المره محمد حلمي لتدريب الفريق ليقضي مدة 121 يوم في تدريب الفريق قبل أن يقال كما جرت العادة في النادي .

12- مؤمن سليمان

جاء مؤمن سليمان ليقود الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 و الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي ليرحل بعدها بعدما كان علي مشارف إنجاز تاريخي وهو الفوز بالبطولة الغائبة منذ 2002.

13- محمد صلاح

جاء للمرة الثالثة محمد صلاح ليقود الفريق بشكل مؤقت كما هي عادة الإدارة ليقود الفريق لمدة 9 أيام فقط.

14- محمد حلمي

جاء بعده محمد حلمي ليتولي تدريب الفريق للمرة الثانية لمدة 122 يوم.

15- محمد صلاح

محمد صلاح تولي تدريب الفريق في فترة هي الأقصر حيث قضي يومين فقط قبل أن يرحل.

16- ايناسيو

جاء البرازيلي ايناسيو لتدريب الفريق بعدها قبل أن يقال بعد صراعه الشهير مع رئيس نادي الزمالك حيث قضي مدة 111 يوم قبل الرحيل.

17- طارق يحيى

جاء طارق يحيى لتدريب الفريق بشكل مؤقت ليستكمل الموسم ويقضي مدة 31 يوم قبل الرحيل.

18- نيبوشا

جاء المنتونيجري نيبوشا لتدريب الفريق بعدما فاز علي الأهلي مرتين عندما كان يقود الفيصلي الاردني في البطولة العربية، ليلقب بقاهر الأهلي ولكن تمت إقالته بعد 129 يوم قضها مع الفارس الابيض.

19- إيهاب جلال

آخر مدرب تولى قيادة الفريق، حيث قضي مع الفريق 96 يوم قبل ان يقال بعد سلسلة من الهزائم في الفترة الاخيرة كان أخرها أمام الأتحاد السكندري في الدوري بنتيجة 2/1.

ليتوالي خالد جلال تدريب الفريق بشكل مؤقت بداية من اللقاء القادم .