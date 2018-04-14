«السيسي» يعين الدكتور صالح عبد الرحمن رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 164 لسنة 2018 بتعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارا من 10 أبريل 2018.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.