متحف قصر محمد علي بالمنيل يحتفل بأعياد الربيع ويوم التراث العالمي

أقام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، صباح اليوم، احتفالية بمناسبة أعياد الربيع تحت عنوان «وردة وبصلة»، بالتعاون مع فريق «شارك معانا».

وقالت رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح، إن الاحتفالية بدأت في تمام الساعة 10 صباحًا داخل منطقة البرجولة بالمتحف، وقد ضم الاحتفال 75 طفلا من جمعية «الطريق إلى الهدف»، وعدد من الفاعليات والورش لتعليهم نشاطات مختلفة.

من جانبه، قال مدير عام المتحف ولاء الدين بدوي، إن الاحتفالية تضمنت أيضًا مسرح العرائس للأطفال وأغاني للربيع، كما اصطحب أمناء المتحف الأطفال في جولة في حديقة القصر لتعريفهم على مختلف أنواع النباتات والتي تزدهر خلال فترة الربيع.

وأضاف «بدوي»، أن الاحتفالية نظمت ورشة عمل أورجامي لتعليم الأطفال كيفية تصميم الورود وأشكالها المتنوعة.

وفي سياقٍ متصل؛ يقيم متحف قصر محمد علي بالمنيل، الأربعاء المقبل، احتفالية بيوم التراث العالمي، تحت شعار «ع القهوة»، يقدم فيها مجموعة من العروض والأنشطة المختلفة، نتعرف من خلالها على تراث القهوة العربية كقيمة تراثية عربية.

وأوضح مدير متحف قصر المنيل، أن فعاليات اليوم ستتضمن عرض قطعتين أثريتين من مقتنيات المتحف، وهما سلاح القهوة والسبرتاية الخاصة بالأمير محمد علي توفيق، ويبدأ الساقي العربي والساقي التركي في توزيع القهوة على الحضور، إلى جانب الحديث عن القهوة وأنواعها وتاريخها وكيفية زراعتها وارتباطها الوثيق بالتراث العربي واعتبارها جزء من هويته، وتناول القصص والحواديت والأمثال الشعبية التي يرويها التراث.