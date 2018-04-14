مدرب كوبيون الفنلندى يكشف موعد الظهور الأول لعبد الله السعيد

أكد جاني هونكفارا المدير الفني لنادي كوبيون بالوسيورا الفنلندي، على أن عبدالله السعيد بات جاهزًا للمشاركة في المباريات، مشيرًا الى انه قد يشارك في مباراة الفس في الدوري الفنلندي غدًا الأحد في الدوري.

ويحل كوبيون بالوسيورا الفنلندي ضيفًا على إلفس في الجولة الثانية من الدوري الفنلندي غدًا الأحد.

وقال هونكفارا في تصريحات صحفية: " عبدالله السعيد قد يشارك في مباراة إالفس، البعض قد يقول ان مشاركته في المباراة أشبه بالمخاطرة لانه أنضم حديثًا للفريق، وولكنني لا أعتقد ذلك فهو يتدرب معنا ويتكيف سريعا".

وأضاف: "نحن نلعب بنفس طريقة النادي الأهلي، ومن السهل على عبدالله السعيد، التكيف على طريقة لعب الفريق".