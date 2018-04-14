بدء الجنازة الرسمية لزوجة نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

يوارى جثمان الناشطة المناهضة للتفرقة العنصرية «أبارتايد» ويني ماديكيزيلا-مانديلا، الثرى اليوم السبت.

توفيت ماديكيزيلا-مانديلا، وهي بطلة تحرير جنوب إفريقية والزوجة السابقة لنيلسون مانديلا، في الثاني من أبريل عن عمر ناهز 81 عاما، وجرى منحها جنازة رسمية.

تجمع الآلاف من المشيعين في ستاد لكرة القدم في سويتو، ليس ببعيد عن منزلها، ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الجنوب الإفريقي سيريل رامافوسا كلمة خلال المراسم، كما أن الرئيسين السابقين جاكوب زوما وثابو مبيكي سيحضران.

ومن بين الحضور الأجانب، رئيس الكونغو برازفيل دينيس ساسو نجوسو، ورئيس وزراء ليسوتو المجاورة، باكاليثا موسيسيلي ووفود من عدة حكومات إفريقية وأحزاب تحريرية.