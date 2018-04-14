«بي بي سي»: حالة من الهدوء تسود دمشق الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في دمشق عساف عبود، أن أصوات الانفجارات لم تستمر أكثر من 15 دقيقة، وحالة من الهدوء تسود دمشق الآن.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية انتهاء الهجمات على سوريا.