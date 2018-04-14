واصل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح التحليق والتألق وممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريق ليفربول إلى فوز جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على بورنموث 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة ليعزز الفريق موقعه في المركز الثالث.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة وأضاف صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الآخرين للفريق فيالدقيقتين 69 و90 .

ورفع صلاح رصيده في صدارة قائمة هدافي المسابقة إلى 30 هدفا بفارق خمسة أهداف عن الإنجليزي الدولي هاري كين هداف توتنهام.



وواصل ليفربول المطاردة مع مانشستر يونايتد على مركز الوصيف حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف يونايتد الذي يستضيف ويست بروميتش ألبيون في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



















