«الداخلية»: استشهاد ضابط وإصابة آخر في تبادل إطلاق النار مع عناصر إجرامية بأسوان

صرح مصدر أمني، أنه فى إطار الحملات الأمنية التى تشنها أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف العناصر الإجرامية والخارجين على القانون بكافة المحافظات، وأثناء قيام حملة أمنية، اليوم، لاستهداف بعض العناصر الإجرامية بقرية فطيرة دائرة مركز كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم الإطلاق.

وأضاف المصدر أن ذلك أسفر ذلك استشهاد النقيب عبد الرحمن مهدى حسن الصيرفى معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وإصابة ضابط آخر من قوة المركز، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته بندقية FN 13 طلقة لذات العيار، تم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.