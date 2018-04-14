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قرار جمهوري بتعيين وزير شؤون مجلس النواب رئيسا لبعثة الحج الرسمية

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:42 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:42 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 169 لسنة 2018، بتعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزير شؤون مجلس النواب رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم الحج عام 1439هـ/2018م.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.


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