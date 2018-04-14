السعودية تعبر عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية على سوريا

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا تعبر فيها عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي قامت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

وجاء بالبيان التي أصدرته الوزارة صباح اليوم السبت، «نعبر عن تأييدنا الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا».

وأضاف: «العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرار لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق».

وحملت الخارجية السعودية النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري.

وكانت كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.