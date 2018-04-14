ترحيب برلمانى بمشروع قانون إنشاء الجامعات الدولية فى مصر

-نواب: القانون يحدث طفرة فى مستوى التعليم الجامعى.. واقتصاره على طلاب المدارس الدولية مستبعد

كشفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب ماجدة نصر، عن أن وزارة التعليم العالى تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانون خاص بإنشاء الجامعات الدولية فى مصر، لافتة إلى أن فكرة المشروع التى نشأت بعد اقتراح أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان تلقى ترحيبا وسط النواب.

وأضافت نصر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون جاء بعد توصيات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أكد بدوره على عدم التصديق على قرارات تختص بإنشاء فروع للجامعات الدولية فى مصر، إلا إذا كانت معتمدة وتقع فى التصنيف العالمى للجامعات، فضلا عن ضرورة وجود بروتوكولات تعاون وشراكة بين الجامعات المصرية وهذه الجامعات الدولية.

وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، إلا أن الفكرة تلقى ترحيبا من النواب، متوقعة أن يتم الانتهاء من مشروع القانون سريعا، مستبعدة أن تقتصر فروع الجامعات الدولية فى مصر على خريجى المدارس الدولية، متابعة «دا يعتبر تفرقة عنصرية وغياب للعدل ومستحيل نقبله أو يوافق عليه مجلس النواب».

من جانبه قال عضو مجلس النواب الدكتور سامى هاشم، إن فكرة إقامة فروع الجامعات الدولية فى مصر، ستحدث طفرة فى مستوى التعليم الجامعى، فضلا عن الارتقاء بمسوى الجامعات المصرية، وتقليل عدد الطلاب المصريين فى الخارج، ما يعود بالنفع على الدولة فى توفير العملة الصعبة، إلى جانب رفع العبء عن هؤلاء الطلاب.

ولفت هاشم، لـ«الشروق»، إلى أن المشروع يعد بمثابة خطة متكالمة لإعادة هيكلة التعليم الجامعى فى مصر، من حيث تطوير المناهج التعليمية وأسلوب الدراسة، قائلا «بنعمل لـ50 سنة قدام».

وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب شيرين فراج، إن البرلمان ينتظر انتهاء إعداد القانون، وسيتم مناقشته فى أقرب وقت، لافتة إلى أن فكرة المشروع تأخرت كثيرا، إلا أنها تعد خطوة جيدة فى إطار تطوير المنظومة التعليمية فى مصر.

من جانبه قال الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور محمد عادل، إن إقامة فروع للجامعات الدولية فى مصر، سيحدث طفرة فى المنظومة ككل، لافتا إلى أن آلية إقامة هذه الفروع هى من تحدد فاعليتها، وخاصة الشروط التى سيتم وضعها للالتحاق بتلك الجامعات.

كان وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، أكد أن الجامعات الدولية فى مصر، سوف تمنح جميع الدرجات العلمية بداية من البكالوريوس حتى الدكتواره، مؤكدا أن القبول بهذه الجامعات سوف يخضع لضوابط ومعايير قبول الطلاب بالجامعة العالمية وليس بضوابط القبول بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن المصروفات التى يدفعها الطلاب المصريون سوف تكون بالجنيه، أما بالنسبة للطلاب الوافدين فتكون بالعملة الصعبة.