8 دقائق تمنح تشيلسي فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

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نجح تشيلسي في قلب تأخره بالفوز أمام ساوثهامبتون بنتيجة (2-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ماري في اطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق لاعبه الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة 21 ، قبل أن يضيف زميله بيدنارك الهدف الثاني في الدقيقة 60

لكن تشيلسي نجح في قلب النتيجة لصالحه خلال 8 دقائق، بتسجيله 3 أهداف عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدفين في الدقيقة 70 و 78، فيما سجل البلجيكي إيدين هازارد هدفا في الدقيقة 75.

وحافظ تشيلسي بهذا الانتصار على المركز الخامس بـ 60 نقطة، فيما استقر ساوثهامبتون على في الترتيب الـ18 بـ28 نقطة