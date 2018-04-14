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8 دقائق تمنح تشيلسي فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

هدير يونس
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 3:45 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 3:45 م

نجح تشيلسي في قلب تأخره بالفوز أمام ساوثهامبتون بنتيجة (2-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ماري في اطار الجولة 34 من  الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق  لاعبه الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة 21 ، قبل أن يضيف زميله  بيدنارك الهدف الثاني في الدقيقة 60

لكن تشيلسي  نجح في قلب النتيجة لصالحه خلال 8 دقائق، بتسجيله 3 أهداف عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدفين في الدقيقة 70 و 78، فيما سجل البلجيكي إيدين هازارد هدفا في الدقيقة 75.

وحافظ تشيلسي  بهذا الانتصار على المركز  الخامس بـ 60 نقطة، فيما استقر ساوثهامبتون على في الترتيب الـ18 بـ28 نقطة


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