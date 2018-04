أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فخره بالجيش الأمريكي، مؤكدا أنه سيكون قريبا أقوى الجيوش التي حظت بها واشنطن على مر التاريخ.

وقال «ترامب»، في تغريدة له عبر تويتر: «فخور بجيشنا العظيم الذي سيكون قريبا الأروع على مر تاريخ أمريكا، بعد الموافقة على إنفاق ملايين الدولارات عليه».

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

وأعلن مجلس الأمن الدولي اجتماعه في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (5 مساء بتوقيت مصر) بناء على طلب روسيا لبحث الضربات على سوريا.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!