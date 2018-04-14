وزير النقل يتابع أعمال رفع كفاءة طريق «قنا – نقادة» الزراعي الغربي

تفقد وزير النقل، هشام عرفات، أعمال رفع كفاءة طريق "قنا – نقادة" الزراعي الغربي الذي يبلغ طوله 32 كيلومترا وعرضه 10 أمتار، وتبلغ تكلفته الإجمالية 28.6 مليون جنيه، والذي يعتبر أحد قطاعات طريق "قنا / الأقصر" الزراعي، ضمن جولاته اليوم السبت، بمحافظة قنا، لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة، برفقة محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء عادل ترك.

وأدى وجود الطريق بين أحد الترع وأحد المصارف إلى ضرورة رفع كفاءة الطريق الذي يخدم العديد من الكتل السكنية والقرى المختلفة، ووجه الوزير خلال جولته بالانتهاء من أعمال رفع الكفاءة للطريق قبل شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن جميع الأعمال يجب أن تتم وفق قياسات الجودة العالية، مع الاهتمام بالعلامات الإرشادية وزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.