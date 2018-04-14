أعضاء بالمجالس التصديرية: سداد مستحقات المصدِّرين أهم من زيادة دعم الصادرات

-عبده شولح: الشركات تحجم عن المعارض الخارجية لارتفاع التكلفة.. وهانى قسيس: المصنعون يطالبون بـ 6 مليارات دولار لدعم الصادرات

كشفت أرقام موازنة العام المالى القادم عن ارتفاع حجم الدعم المخصص للصادرات بـ1.4 مليار ليصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018ــ2019، وهى المبالغ التى تخصصها وزارة الصناعة للمصدرين مساهمة منها فى دعم الصادرات حتى يمكنها المنافسة فى الأسواق الخارجية، فهل تكفى هذه الأرقام لزيادة حجم الصادرات؟، عدد من أعضاء المجالس التصديرية قالوا إن تسديد مستحقات المصدرين أهم من زيادة قيمة دعم الصادرات.

عبده شولح، نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث قال إنه ليس من المهم زيادة قيمة الدعم المخصص للقطاع بقدر زيادة المساهمة فى دعم المعارض، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تصر على دعم المعارض الخارجية بـ50% فقط من التكلفة، وهو رقم قليل يصعب على الشركات المشاركة فى المعارض.

ويؤكد شولح أنه بسبب الإصرار على هذه النسبة، وعدم الاستجابة لمطلب المجلس بزيادة الدعم للمعارض إلى 80% أحجمت الكثير من الشركات المصدرة للأثاث عن الدخول فى معارض خارجية، ومنها معرض ميلانو.

ووفقا لتقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجعت صادرات الأثاث خلال عام 2017 بنسبة 11%.

ومن جانب آخر قال هانى قسيس، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن أى زيادة فى قيمة الدعم الموجه للصادرات يترجم فى صورة زيادة إنتاج، وبالتالى يساهم فى زيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة.

ويضيف رئيس المجلس التصديرى للكيماويات أن المبلغ المخصص فى الموازنة الجديدة، والمقدر بـ4 مليارات دولار أقل مما سبق، مشيرا إلى أن المصنعين طالبوا بأن يصل الدعم إلى 6 مليارات دولار، وذلك حتى يمكنهم المنافسة فى أسواق جديدة.

ويرى ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للمنتجات الطبية أن المبلغ الجديد المقدر بـ4 مليارات دولار، أقل من المبلغ الذى كانت تخصصه الدولة للصادرات قبل الثورة، رغم أنها تستهدف الآن أرقاما أكبر من التى كانت تحقق قبل الثورة.

وتستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار فى 2020.