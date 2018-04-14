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دخول عناصر من الشرطة السورية إلى مدينة دوما

دمشق- د ب أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:18 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:18 ص

أعلنت وزارة الداخلية السورية دخول عناصرها اليوم السبت، إلى مدينة دوما شرق العاصمة دمشق بعد خروج جميع المسلحين إلى الشمالي السوري.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن: «عناصر من الشرطة السورية دخلوا إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية تمهيدا لفتح جميع المقرات الشرطية التابعة للداخلية بعد أكثر من ست سنوات من سيطرة المجموعات الإرهابية على المدينة».

ويأتي دخول الشرطة السورية إلى مدينة دوما بعد خروج جميع مسلحي عناصر جيش الإسلام الذين رفضوا التسوية التي أعلنتها الحكومة السورية.

ومن المتوقع أن يعلن الجيش السوري اليوم السيطرة الكاملة على الغوطة الشرقية التي خرجت من سيطرة الحكومة السورية بداية عام 2012.


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