رئيس هيئة الأركان الأمريكية: الضربات الجوية استهدفت ثلاث منشآت

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قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، للصحفيين في واشنطن إن الضربات التي نفذت في سوريا استهدفت ثلاث منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الحكومي.

وتابع إن الهدف الأول كان مركز أبحاث علمية خارج دمشق والثاني هو منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية خارج مدينة حمص.

وأوضح أن الهدف الثالث كان بالقرب من الهدف الثاني وكان منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية ومركز قيادة مهم.

وأضاف دانفورد أن الموجة الحالية من الغارات الجوية، التي ستؤدي إلى "تدهور طويل الأمد" لقدرة سوريا على البحث وانتاج أسلحة كيماوية، انتهت الآن.