60 شركة تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بالعين السخنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أطلقت 60 شركة سياحية مبادرة لتنشيط السياحة بالعين السخنة باعتبارها من المقاصد السياحية الواعدة في مصر وتحظى بمقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل خلال المرحلة القادمة.

وأكد ايهاب الجندي عضو غرفة شركات السياحة والعضو المنتدب لمجموعة مارسليا للاستثمار السباحى والعقارى في المؤتمر المنعقد حاليا في العين السخنة لمناقشة التحديات التي تواجة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة بمشاركة ممثلى ٦٠ شركة سياحية وكذلك بحث ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية بالعين السخنة.

واوضح الجندى ان الطاقة الفندقية الموجودة بالمنطقة مقامة على أعلى مستوى لتناسب جميع مستويات السائحين من مختلف دول العالم وكذلك السياحة الداخلية التى تعتمد عليها المنطقة بصفة كبيرة.

واشار عضو غرفة شركات السياحة الى ان للنهوض بقطاع السياحة لن يتم الا بتكاتف جميع العاملين بالسياحة بصفة عامة وشركات السياحة بصفة خاصة ..مؤكدا على انه يجب ان يعمل الكل على قلب رجل واحد حتى نستطيع ان ننهض بالقطاع السياحى من عثرته التى استمرت لسنوات طويلة.

شهد المؤتمر عدد من المستثمرين من أصحاب شركات السياحة والاستثمار العقارى منهم د. عمرو النجار رئيس مجلس ادارة شركة المهند الاستثمار السياحى والعقارى ومهندس سامي مرعي العضو المنتدب للشركة والمهندس حازم عليوة المدير التنفيذي لشركه المهند، والمشرف على قرية الحياة بالعين السخنة التابعة للشركة.

كما حضر المؤتمر ياسر جمال رئيس شركه هورايزون ايجيبت ترافل وحازم حلمى المدير التنفيذى شركة صن مارين ويسرى السعودى عضو غرفة شركات السياحة.

وخلال المؤتمر تم عرض كافه مشروعات شركة مرسيليا للاستثمار السياحي داخل مصر، والتى يساهم فيها عدد من الشركاء.