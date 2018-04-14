

• المتهمون ينكرون انتمائهم إلى الرابطة.. والدفاع يطلب البراءة لشيوع الاتهام

حددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل، جلسة 9 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في اتهام 17 مشجعًا للنادي الأهلي بانتمائهم لرابطة «أولتراس أهلاوي» والتجمهر أمام النادي.

وحضر المتهمون جلسة المحاكمة، وهم: (محمد سعد محمد إبراهيم، وأحمد سامح، ويونس محمود يونس، وعلي محمود علي محمد، ومحمد فوزي عبدالمجيد، وأحمد محمد علي بكر، ومحمد إبراهيم هاشم، وإبراهيم خليل إبراهيم، ومحمد عمر عبدالعزيز، وعمرو أحمد، وعبدالرحمن نبيل، ومصطفى أمجد أحمد، وعبدالرحمن علي أحمد سند) «مخلي سبيلهم جميعا».

فيما واجه القاضي المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فأنكروها وأجمعوا على أنهم لا ينتمون إلى رابطة ألتراس أهلاوي.

واستمعت المحكمة بعدها لمرافعة الدفاع، الذي طالب ببرائتهم مما أسند إليهم، استنادا على شيوع الاتهام وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة.

ودفع محامي المتهمين، ببطلان تحريات المباحث وإجراءات البقض على المتهمين، مؤكدا أن المتهمين قبض عليهم بطريقة عشوائية وبعضهم لم يكن موجودا في المباراة.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات استعراض القوة والتجمهر وسرقة بالإكراه وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء في مايو الماضي.

وفي 15 مايو الماضي، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قصر النيل، بإخلاء سبيل 17 من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي»، بضمان محال إقامتهم على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم عقب محاولتهم اقتحام النادي الأهلي؛ لحضور مباراة فريقهم بلعبة كرة اليد، بفرع الجزيرة.