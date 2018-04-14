الرقابة الإدارية تعلن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، عن صدور قرار رئيس الهيئة الوزير محمد عرفان جمال الدين، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والنائب العام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

يأتي هذا القرار تفعيلا للدستور المصري واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام ٢٠١٧ بهدف مكافحة الفساد وتأكيدا على مبدأ النزاهة والشفافية.

وجاء الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال احتفالية بمقر الهيئة لتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وسلم الوزير محمد عرفان وكلا من وزراء التعليم العالي والاستثمار والاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية، الخريجين شهادات التخرج والتقدير.

وألقى الوزير محمد عرفان كلمة هنأ فيها أعضاء الهيئة الحاصلين على الماجستير مطالبا إياهم وزملاءهم باستمرار العمل بكل إخلاص وإتقان من أجل أداء مهمتهم الوطنية.