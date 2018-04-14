ينظم صالون قنديل أم هاشم في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة؛ ندوة بعنوان «أحمد خالد توفيق...مسار في الكتابة وأثر في الكتاب» احتفالا بيوم الكتاب العالمي وذلك في تمام السابعة مِن مساء الخميس الموافق 19 أبريل، بالتعاون مع لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين.

يشارك في الندوة كل من الروائي السوداني حمور زيادة، الدكتور محمد فتحي، وأحمد الفخراني وأحمد سمير، وشيرين هنائي ومحمد سامي والكاتب الصحفي سامح فايز.

يدير الصالون الكاتب الصحفي سيد محمود.

يذكر أن هدف الندوة هو الكشف عن الدور الذي لعبه الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق في تغيير خريطة واتجاهات القراءة في مصر طوال اكثر من ربع قرن من خلال شهادة لمن تعامل معه من الناشرين، اضافة إلى متابعة تأثيره في الاصوات الروائية الشابة داخل مصر وخارجها عبر شهادات من الكتاب الذين أثر فيهم.