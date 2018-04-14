وزير الأوقاف: مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه؛ ما يساعد في تصحيح الأفكار المغلوطة ونشر ثقافة السلم، والتعايش مع الآخر، ولا سيما بين النشء والسيدات.

وأعلن الوزير في تصريح له اليوم عن تنظيم المعسكر التثقيفي بمدينة الإسكندرية يوم الخميس القادم لواعظات الأوقاف يحاضر به أساتذة متخصصون عن القضايا الملحة في فقه الصيام بالنسبة للمرأة بصفة خاصة، وعن بعض الأحكام الفقهية بصفة عامة ، وجوانب التيسير والرحمة في الإسلام، وكيفية التعامل مع القضايا الحياتية الملحة.

كما أشار الدكتور جمعة إلى مهمة الواعظات لتبصير النساء خلال شهر رمضان المبارك من خلال الملتقيات الفكرية الدينية لتبصيرهم بدينهم السمح.