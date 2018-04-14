طلاب التربية الخاصة بالمنيا يحصلون المركز الثالث في مسابقة الدمج بشرم الشيخ

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية ستحتفل بالإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الموهوبين والتربية الخاصة بالمنيا، وحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المجال الفني والأعمال والأشغال الفنية، وذلك في ملتقى طلاب الموهوبين والتربية الخاصة والدمج بشرم الشيخ.

وأضاف صفوت جارح، وكيل المديرية، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الإنجاز الذي حققه هؤلاء الطلاب ذوي القدرات الخاصة، جاء لاهتمام المديرية بهم، من منطلق أن هذا العام هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أسبوع شباب الجامعات الأول للمعاقين، والذي عُقد بجامعة المنيا.