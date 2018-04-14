آل الشيخ يعين النفيعي رئيسا للأهلي بعد قبول استقالة الفيصل

وافق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على استقالة الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، من رئاسة النادي الأهلي اليوم السبت.

وأصدر تركي آل الشيخ قراراـ فور قبوله الاستقالة، بتعيين ماجد النفيعي رئيسا للأهلي لمدة موسم واحد، وعبدالله بترجي نائبا له خلال الفترة المقبلة.

وكتب رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها :"أشكر بكثير من التقدير الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل على ما قدمه من عمل وجهد خلال هذا الموسم، حاولت كثيرا أن يستمر لكن لظروفه الخاصة قبلت الاستقالة".

وأضاف :"كل التوفيق له ودعواتي للأخ ماجد النفيعي بالنجاح في مهمته فهو يستحق وقادر على النجاح بإذن الله".

يذكر أن الأمير نواف بن سعد أيضا قدم استقالته من رئاسة الهلال، مساء الجمعة، وجرى تعيين سامي الجابر رئيسا للنادي خلفا له.